Torniamo ad occuparci di Xiaomi Mi 11 Lite, smartphone di fascia media che il colosso cinese dovrebbe lanciare nei prossimi mesi e che negli ultimi giorni è stato al centro di diverse indiscrezioni.

Dal continente asiatico sono arrivate nuove anticipazioni su quelle che dovrebbero essere le principali feature dello smartphone di Xiaomi, la cui scheda tecnica dovrebbe includere:

un processore Qualcomm Snapdragon 732G

un display LCD con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz e un foro per la fotocamera frontale

6 GB di RAM

128 GB di memoria integrata

una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 64 megapixel, accompagnato da uno ultra grandangolare da 8 megapixel e uno macro o di profondità da 5 megapixel)

Xiaomi Mi 11 Lite certificato dalla Federal Communications Commission

E una sorta di conferma alle voci secondo cui il lancio di Xiaomi Mi 11 Lite sarebbe imminente arriva dal database della Federal Communications Commission (FCC), che ha certificato il nuovo smartphone del produttore cinese (con numero modello M2101K9AG).

La documentazione relativa ci fornisce alcune interessanti informazioni, come la disponibilità dell’interfaccia MIUI 12, il supporto alla connettività LTE e la presenza di una batteria da 4.250 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33 W).

Ed ancora, tra le altre feature di Xiaomi Mi 11 Lite vi dovrebbero essere la connettività Bluetooth 5.1 e il supporto alla tecnologia Wi-Fi dual-band. Per quanto riguarda la memoria, il device potrà contare su 6 GB di RAM e due varianti per lo storage (64 GB e 128 GB).

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, Xiaomi Mi 11 Lite in alcuni mercati (come ad esempio quello indiano) potrebbe arrivare con il nome di POCO F2 (magari con qualche piccola modifica per quanto riguarda le caratteristiche).

Sarà interessante scoprire se saranno confermate le indiscrezioni sul suo possibile prezzo (si parla di circa 300 euro), trattandosi di un aspetto fondamentale per l’eventuale successo del device, soprattutto se si considera quanto competitivo si è fatto il mercato di fascia media.