Xiaomi Mi 11 è il primo smartphone al mondo a montare il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 888, ma sappiamo che non sarà certamente l’unico della famiglia Mi 11 a vedere la luce del sole. Il colosso cinese, infatti, come sottolineano diversi rumor, nei prossimi mesi dovrebbe presentare anche il modello Xiaomi Mi 11 Pro (si parla di un ipotetico lancio per febbraio/marzo).

Il lancio è atteso per marzo 2021

Pare, però, che l’azienda abbia intenzione di aggiungere un ulteriore modello etichettato come Xiaomi Mi 11 Lite (POCO F2 per l’India). Di questo modello, e dei relativi render, se ne parla in un video pubblicato su YouTube dal canale vietnamite The Pixel. Nel video, secondo quanto mostrato, i render svelano un device con un design del tutto simile a quello di Xiaomi Mi 11 ma con alcune sostanziali differenze.

Prima di tutto il display: Xiaomi Mi 11 Lite dovrebbe montare un pannello flat con fotocamera punch hole nell’angolo in alto a sinistra. Il display, possibilmente basato sulla tecnologia LCD IPS, avrebbe un refresh rate da 120 Hz, mentre il sensore per le impronte digitali sarebbe invece posizionato su uno dei due lati del frame o addirittura sul retro vicino il modulo fotografico.

Quest’ultimo, invece, avrebbe un design leggermente differente rispetto a quello di Xiaomi Mi 11, sebbene sia pur sempre atteso con tre sensori e flash LED. Nel video si fa anche cenno alla scheda tecnica di Xiaomi Mi 11 Lite con il processore Qualcomm Snapdragon 732G, 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Il prezzo, invece, dovrebbe essere pari a circa 260/280 euro al cambio.

In copertina Xiaomi Mi 11