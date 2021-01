OnePlus 8T, Redmi Note 6 Pro, Xiaomi Mi 11 e le cuffiette Huawei FreeBuds 3 sono i dispositivi che in queste ore stanno ricevendo dei nuovi aggiornamenti software.

Riassumendo, per il primo il nuovo update mira a risolvere i problemi riscontrati col precedente aggiornamento, Note 6 Pro riceve invece la MIUI 12, interfaccia grafica che sul nuovo Mi 11 include un paio di funzioni attivabili con i gesti in stile Redmi K30S Ultra. Connettività Bluetooth migliorata, invece, per le Huawei FreeBuds 3. Ma scopriamo in dettaglio tutto quello che c’è da sapere.

Le novità dell’aggiornamento di OnePlus 8T

Come anticipato, se gli ultimi aggiornamenti avevano introdotto più problemi che altro su OnePlus 8T, con questo nuovo update, noto in Europa come 11.0.6.9, OnePlus mira a sistemare le cose.

Il changelog è sostanzialmente lo stesso della versione 11.0.6.7, le patch di sicurezza sono ancora quelle di novembre 2020, ma fra la lista, si legge anche della risoluzione del problema con l’interruzione del lettore multimediale, il fastidioso bug di cui accennavamo.

Le novità dell’aggiornamento di Redmi Note 6 Pro

Redmi Note 6 Pro, da parte sua, seppur con un bel po’ di ritardo rispetto agli altri smartphone del marchio, si può godere ora di tutte le novità introdotte da Xiaomi sulla MIUI 12.

La versione in questione è la Global con numero di build V12.0.1.0.PEKMIXM, attualmente in fase beta stabile e disponibile perciò solo per alcuni utenti selezionati.

Per quanto riguarda le novità, sono tutte quelle introdotte dalla MIUI 12, dai ritocchi estetici ai menù e opzioni, alle nuove animazioni passando per i nuovi temi e sfondi per la schermata principale, la lock screen e l’Always on Display, il nuovo Multi Windows, le gesture di navigazione in stile Android 10, la nuova modalità scura, l’implementazione dell’App Drawer (il menù delle applicazioni separato dalla schermata principale) e altro ancora.

Le nuove gesture di Xiaomi Mi 11

Non si tratta di un vero e proprio aggiornamento, ma è evidente che Xiaomi abbia introdotto la possibilità di fare gli screenshot con delle gestures che usino tocchi multipli sullo schermo, funzionalità recentemente introdotte su alcuni smartphone dell’azienda, Redmi K30s Ultra ad esempio.

Ora, secondo quanto emerso, anche Xiaomi Mi 11 in versione 12.0.8 le supporta (in Cina). Le funzioni in questione sono le seguenti:

Screenshot standard con un doppio tocco

Screenshot localizzato disegnando un cerchio con le nocche

Abilitare azioni personalizzate (attivare l’assistente XiaoAI, aprire AliPay, codici di pagamento WeChat e WeChat Scan) disegnando una V

Regolare la luminosità dello schermo premendo e trascinando

Tali funzioni, attualmente riservate al mercato cinese, sono accessibili dal menù delle impostazioni aggiuntive del telefono, nella sezione “Gesti di scelta rapida”.

Le novità dell’aggiornamento di Huawei FreeBuds 3

L’ultimo aggiornamento di cui vi parliamo oggi riguarda le cuffiette Huawei FreeBuds 3, che ricevono un nuovo update che promette di migliorare la stabilità della connettività Bluetooth. L’aggiornamento in questione è contraddistinto dal numero di versione 1.9.0.590.

Disponibilità e come aggiornare

In ordine, l’aggiornamento di OnePlus 8T è in fase di roll out e, come al solito sarà disponibile gradualmente sugli smartphone sotto forma di update OTA, reperibile quindi accedendo alla sezione riservata agli aggiornamenti del menù delle impostazioni.

Discorso diverso per Redmi Note 6 Pro che, come anticipato, necessita ancora di pazienza visto che l’update è in fase beta. Il lancio effettivo, salvo eventuali problemi, dovrebbe partire dalla fine del mese, o al limite a febbraio, disponibile come al solito nella sezione aggiornamenti dello smartphone.

Per quanto riguarda invece le cuffie Huawei FreeBuds 3, è necessario invece passare per l’app AI Life per poterlo scaricare e installare. Il roll out è partito e, putacaso non ci sia ancora traccia di aggiornamenti, basta pazientare qualche giorno.