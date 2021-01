Alla fine dello scorso mese il team di OnePlus ha annunciato di avere dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento software per OnePlus 8T: stiamo parlando dell’update che ha portato sullo smartphone la versione 11.0.6.7 di OxygenOS.

Si tratta di un update che ha introdotto alcune interessanti novità, come il miglioramento del sistema di gesture a schermo intero, le patch di sicurezza Android relative a novembre 2020, un’opzione per regolare l’altezza della tastiera, il miglioramento della precisione del sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, il miglioramento degli scatti di paesaggi notturni e la risoluzione di alcuni bug relativi alla Galleria ed alla connettività WiFi.

In sostanza, un aggiornamento piuttosto corposo che ha però portato anche con sé un bug a dir poco fastidioso: sul forum del produttore cinese, infatti, si sono rapidamente moltiplicate le segnalazioni di utenti che lamentano problemi relativi alla riproduzione audio e video (qui trovate il thread dedicato).

Il bug di OnePlus 8T ha una risoluzione temporanea

Stando a quanto si apprende, a causa del problema in questione OnePlus 8T non riesce a riprodurre video con nessuna delle applicazioni di streaming (come ad esempio Amazon Prime o YouTube) ed i filmati non riescono ad essere riprodotti nemmeno sulle app social come Facebook o Instagram.

Non è chiaro quale sia la causa del bug ma fortunatamente esiste già una soluzione temporanea in attesa del rilascio da parte del team di sviluppatori di una nuova versione di OxygenOS con il fix: ci riferiamo al reset dello smartphone alle impostazioni di fabbrica.

Sono diversi, infatti, gli utenti che sono riusciti a risolvere il problema della riproduzione dei video di OnePlus 8T in questo modo anche se, ovviamente, si tratta di un sistema che richiede un po’ di tempo (oltre al backup dei propri dati) e che non risolve il bug in via definitiva.

La speranza è che quanto prima arrivi un fix da parte di OnePlus con un nuovo aggiornamento software.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di OnePlus 8T