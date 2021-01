Xiaomi continua a brevettare possibili soluzioni studiate per garantire ai propri smartphone form factor innovativi e capaci di offrire agli utenti un’esperienza sempre più piacevole.

Xiaomi brevetta due smartphone con display avvolgente

E così, grazie ad una nuova richiesta di brevetto depositata presso il CNIPA (China National Intellectual Property Office) alla fine del 2019, la cui documentazione è stata pubblicata ieri, scopriamo che nei progetti del colosso cinese vi è un display “avvolgente” che in parte ricorda quello di Xiaomi Mi MIX Alpha.

Sono due gli smartphone a cui ha pensato il colosso cinese nel momento in cui ha deciso di brevettare questa soluzione e che differiscono tra loro per il comparto fotografico.

Il primo modello è dotato di un grande schermo che prosegue attraverso la parte superiore e inferiore fino al retro, ove è presente una cornice verticale in cui è incorporato il sistema di fotocamere (composto da quattro sensori). La particolarità è che Xiaomi ha anche un display secondario allungato su entrambi i lati del dispositivo (non è chiaro se questi schermi secondari abbiano anche un sensore tattile).

Il secondo modello ha un design leggermente più semplice, caratterizzato da una curvatura in alto e in basso che è molto più rotonda e sulla parte posteriore presenta un comparto fotografico composto da tre sensori.

Restiamo in attesa di scoprire se Xiaomi deciderà di lanciare sul mercato uno o entrambi questi smartphone ed a quale prezzo.

Redmi 9T è in arrivo

In attesa della presentazione ufficiale di Redmi 9T, che dovrebbe essere in programma per venerdì 8 gennaio, in Rete è apparso un video (poi rimosso) che mostrava il primo presunto unboxing dello smartphone.

Tale video sembra confermare le indiscrezioni secondo cui Redmi 9T sarebbe una sorta di variante di Redmi 9 Power ed in tal caso tra le sue principali feature potremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 662, un display LCD da 6,53 pollici con risoluzione Full HD+, una quadrupla fotocamera posteriore e una batteria da 6.000 mAh. Staremo a vedere.