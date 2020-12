LG Wing riceve un piccolo aggiornamento software inteso per migliorare la fruizione del secondo display orizzontale, mentre ASUS spinge sul pedale dell’acceleratore per quanto riguarda la propagazione di Android 11 sui propri smartphone.

Novità aggiornamento 18.0610.2011.107

Dopo l’avvio del rollout di Android 11 su ASUS ZenFone 6 a Taiwan, in queste ore l’azienda ha avviato il rollout dell’ultima major release di Android in tutti i mercati global. All’interno dell’update 18.0610.2011.107 sono presenti diverse novità, di cui qui in basso vi elenchiamo quelle più significative:

aggiornamento del sistema ad Android 11;

supporto alle navigazione con le gesture sui launcher Android di terze parti;

la funzione di download automatico e di installazione tramite Wi-Fi è adesso attivata di default all’interno delle Impostazioni;

è stato migliorato il design del pannello dei Quick Settings con tanto di supporto ai nuovi comandi multimediali;

il design della ZenUI è stato aggiornato e migliorato.

Come aggiornare ASUS ZenFone 6

L’aggiornamento 18.0610.2011.107 per ASUS ZenFone 6 è attualmente in propagazione in tutti i mercati globali, ma potrebbe volerci del tempo prima che sia disponibile anche nel nostro Paese. In ogni caso potete controllarne la disponibilità tramite il percorso Impostazioni > Sistema.

Novità aggiornamento F100VM10d

Nonostante le vendite di LG Wing non siano così rosee, il team di sviluppo di LG sta continuando a supportare il particolare smartphone che in queste ore riceve un piccolo aggiornamento software. Il firmware F100VM10d attualmente in propagazione con l’operatore Verizon non solo integra le patch di sicurezza di novembre – brutto segnale considerando che siamo prossimi ad entrare nel mese di gennaio -, ma migliora l’esperienza utente circa l’utilizzo del singolare secondo display orizzontale.

L’interfaccia permette adesso di spostare facilmente le applicazioni da un display all’altro tramite uno swipe con tre dita verso l’alto, oppure utilizzando l’apposito tasto nel pannello dei Quick Toggle. I nomi delle applicazioni e delle cartelle sul secondo display sono adesso attivati di default (fino ad oggi erano nascosti per questioni di spazio), l’applicazione Fotocamera supporta lo scan dei codici QR, l’icona del 5G ha una colorazione più visibile e i controlli per la gestione dei contenuti multimediali adesso appaiono sul secondo display quando non c’è nessuna app aperta.

Come aggiornare LG Wing

L’aggiornamento F100VM10d per LG Wing è al momento in fase di rilascio per l’operatore statunitense Verizon. Non è chiaro quando verrà reso disponibile anche in Italia, ma in tal caso potete controllarne la disponibilità tramite l’apposito menu degli aggiornamenti software all’interno del menu delle Impostazioni del telefono.