Dopo l’avvio del programma di beta di Android 11 per ASUS ZenFone 6 a metĂ settembre, in queste ore l’ex top di gamma dell’azienda taiwanese inizia a ricevere la versione definitiva di Android 11.

NovitĂ aggiornamento 18.0610.2011.107

La versione 18.0610.2011.107 attualmente in distribuzione per ASUS ZenFone 6 porta le ultime novitĂ di Android 11 all’interno dello smartphone di ASUS. Purtroppo, però, come viene indicato nel forum di ASUS ZenTalk, la build in questione è attualmente in propagazione a Taiwan, ma c’è l’alta probabilitĂ che arriverĂ anche negli altri Paesi nel giro delle prossime settimane.

Oltre alle novitĂ giĂ note di Android 11, la build per ASUS ZenFone 6 integra alcune migliorie per quanto riguarda il design dell’interfaccia ZenUI, il supporto alle gesture a tutto schermo per i launcher di terze parti e molto altro.

Come aggiornare ASUS ZenFone 6

L’aggiornamento ad Android 11 per ASUS ZenFone 6 può essere scaricato manualmente tramite l’apposito pannello nelle Impostazioni del telefono, oppure tramite la notifica che informa circa la disponibilitĂ del nuovo firmware.

Arriva l’early access per device Realme

Restando sempre in tema di Android 11, in queste ore gli smartphone Realme X2 Pro e Realme 7 Pro possono iniziare a provare le novitĂ di realme UI 2.0 basata sull’ultima major release di Android. Ecco come fare richiesta per entrare a far parte del programma di accesso:

gli utenti muniti di Realme X2 Pro con la versione RMX1931EX_11.C.34 del software possono fare richiesta a questo link;

gli utenti muniti di Realme 7 Pro con la versione RMX2151PU_11.A.71 del software possono fare richiesta a questo link.

La disponibilitĂ della build di realme UI 2.0 basata su Android 11 dovrebbe arrivare subito dopo aver concluso la richiesta di accesso, ma prima di procedere vi ricordiamo di effettuare un backup completo dei file salvati sul vostro smartphone, di avere a disposizione almeno 5 GB di storage interno per l’installazione della build e di non avere lo smartphone rootato.