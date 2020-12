Il titolo della nostra recensione LG Wing è stato decisamente profetico, soprattutto quando ci riferiamo al fatto che si tratta di uno smartphone per pochi. Evidentemente la nostra sensazione è la stessa che hanno avuto finora gli utenti interessati ad uno smartphone Android, ed infatti le ultime informazioni riguardo i volumi di vendita non sono per niente rosei, anzi.

Appena 50.000 unità vendute

Dalle prime stime arrivate a due mesi dal lancio in Sud Corea, sembra che l’azienda sudcoreana sia riuscita a mettere in vendita appena 50.000 LG Wing. Si tratta di una cifra incredibilmente inferiore a quella che l’azienda sperava di raggiungere con lo smartphone, il cui aspetto unico e singolare è una delle carte che LG ha voluto giocarsi per posizionare il terminale sul mercato.

Purtroppo sembra che il pubblico non sia interessato al particolare secondo display orizzontale, né alle singolari funzioni che l’azienda ha sviluppato per facilitare e rendere anche più appagante la visione di contenuti multimediali. Ad oggi è piuttosto difficile prevedere se e come i volumi di vendita potranno migliorare nel tempo, ma temiamo che lo smartphone della serie Explorer Project non migliorerà con il passare dei prossimi mesi, soprattutto in previsione alla competizione con i top di gamma già usciti – vedi Xiaomi Mi 11 – e che usciranno – vedi Samsung Galaxy S21.

Cosa ne pensate di LG Wing? Secondo voi quali sono stati i motivi alla base dei volumi di vendita così bassi?