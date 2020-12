Con il mese di dicembre 2020 ormai agli sgoccioli, quattro smartphone Android si mettono in pari con gli aggiornamenti di sicurezza e sono Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro, OnePlus Nord e OnePlus Nord N100.

Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro: le novità dell’aggiornamento

Se nella giornata di ieri tutti i riflettori sono stati ovviamenti puntati sul nuovo flagship Xiaomi Mi 11, in questi ultimi giorni del 2020 il produttore cinese si sta dando un gran da fare per portare le patch di sicurezza di dicembre sul maggior numero possibile di modelli.

Ecco che allora è arrivato il turno di Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro e a far loro compagnia c’è anche Redmi K30S. Stando ai report in circolazione, si tratterebbe già di un roll out global, pertanto nei prossimi giorni l’aggiornamento si diffonderà un po’ dappertutto.

Se da una parte Xiaomi ha addirittura anticipato i tempi e portato le patch di sicurezza di gennaio su alcuni modelli, quelli poc’anzi citati devono accontentarsi di quelle del mese (e anno) corrente, introdotte con la build MIUI V12.0.9.0.QJDMIXM. Purtroppo la base rimane ancora Android 10, a questo punto è praticamente certo che per Android 11 sarà necessario attendere il rilascio della nuova MIUI 12.5.

OnePlus Nord e OnePlus Nord N100: le novità dell’aggiornamento

Nella giornata di ieri, con due thread appositi (qui e qui) sul proprio forum ufficiale, OnePlus ha annunciato il roll out delle patch di sicurezza di dicembre 2020 per i modelli OnePlus Nord e OnePlus Nord N100, che si aggiungono così al OnePlus Nord N10 5G aggiornato nei giorni scorsi.

In entrambi i casi il roll out interessa fin da subito i vari mercati e non ci sono nuove funzioni da segnalare oltre a vari fix e ottimizzazioni.

OnePlus Nord sta ricevendo la OxygenOS 10.5.10, ecco il registro delle modifiche ufficiale:

System Updated Android Security Patch to 2020.12 Updated GMS package to 2020.09 General bug fixes and improved stability

OnePlus Store An intuitive and convenient way to manage your OnePlus account, get easy-to-access support, discover exciting members-only benefits, and shop for OnePlus products. (Please note that it can be uninstalled) – IN only



OnePlus Nord N100 sta invece ricevendo la OxygenOS 10.5.5. Ecco il changelog ufficiale:

System Optimized system power consumption in some scenarios Added a quick setting switch to adjust mute, ringtone, and vibration Fixed the issue that the phone cannot wake up under certain circumstances (NA only) Fixed a low probability call noise issue Updated Android Security Patch to 2020.12 Updated GMS package to 2020.09 (NA only)

Camera Improved the camera’s shooting experience

Network Improve the stability of communication functions

Bluetooth Optimize Bluetooth device compatibility (NA only)



Come aggiornare Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro, OnePlus Nord, OnePlus Nord N100

Tutti gli aggiornamenti per i modelli elencati sono già in roll out anche dalle nostre parti pertanto, se non avete ancora ricevuto la notifica, la riceverete a breve. In alternativa potete effettuare un controllo manuale entrando nelle Impostazioni di sistema e poi nella sezione dedicata agli aggiornamenti software.