AppGallery rappresenta lo store digitale di Huawei per i dispositivi muniti di Huawei Mobile Services e funge da alternativa al Play Store di Google. Su queste pagine ci siamo spesso occupati delle tante applicazioni che trovano posto all’interno dello store di Huawei, ed in queste ore scopriamo che l’azienda cinese ha iniziato a rendere disponibile AppGallery anche su PC.

AppGallery inizia a fare capolino su PC

Attualmente sembra che Huawei non abbia rilasciato alcuna informazione ufficiale circa la disponibilità dello store per PC, ma diversi utenti hanno già iniziato ad installarlo e a indicare le novità presenti al suo interno. AppGallery per PC è suddivisa in cinque categorie differenti:

Esplora, l’area in cui gli utenti possono trovare e scaricare applicazioni popolari come ad esempio WeChat, Tencent Video e tante altre. Settimanalmente include inoltre la lista delle app da provare e quelle appena aggiunte;

Ufficio, la sezione in cui gli utenti possono scaricare le applicazioni per la produttività e per il lavoro, come ad esempio Tencent Conference, Tencent TIM e tante altre;

Classifiche, l’area in cui sono inserite le maggiori categorie di applicazioni da scaricare;

Gestione, la sezione in cui gli utenti possono gestire il software installato sul PC per aggiornare le app oppure per disinstallarle;

Impostazioni.

L’applicazione può essere scaricata sul proprio computer tramite il seguente link, ma ci teniamo a precisare che potrebbe non funzionare correttamente nel nostro Paese e che è necessario installare un plugin aggiuntivo per accedere all’app.