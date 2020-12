Gli ioni di litio è da molto tempo il materiale principale utilizzato per le batterie ma l’industria degli smartphone sta cercando una soluzione più avanzata e Huawei potrebbe avere una propria alternativa da proporre.

Almeno ciò è quanto sembra suggerire un brevetto registrato dal colosso della telefonia presso il China’s State Intellectual Property Office e la cui descrizione parla di “un legante conduttivo per batterie agli ioni di litio e il suo metodo di preparazione, polo dell’elettrodo della batteria agli ioni di litio e metodo di preparazione, e una batteria agli ioni di litio”.

Il nuovo brevetto di Huawei per le batterie

Stando a quanto si apprende, la soluzione studiata da Huawei utilizza alcol polivinilico, polietilenglicole, polistirene, amido e alginato di sodio come legante e il grafene come materiale conduttivo (con una quantità che è tra lo 0,1% e il 10% della massa totale mentre lo spessore delle particelle di grafene è 5nm-50nm e la dimensione delle particelle D50 è 50nm-5000nm).

Huawei in questo suo brevetto utilizza due adesivi, combinati tramite legami chimici in uno solo con il silicio, in modo da ridurre gli effetti negativi di quest’ultimo (che man mano aumenta il proprio volume e determina una diminuzione della durata della batteria). Il colosso cinese, infatti, ha pensato ad un nuovo tipo di adesivo conduttivo per legare le particelle di silicio: quando le particelle di silicio vengono espanse con l’inserimento di litio, la catena polimerica del legante si allunga, quando le particelle di silicio vengono liberate dal litio e si restringono, la catena polimerica del legante viene avvolta e contratta nuovamente, in modo che il grafene e il silicio siano sempre in contatto.

Dopo 50 cicli di batterie realizzati utilizzando questo brevetto, il tasso di ritenzione della capacità della batteria è superiore al 90% e l’efficienza di scarica raggiunge il 97% e il 98%.

In pratica, Huawei non sta passando completamente al grafene, prevedendo di utilizzarne circa il 10% e l’obiettivo principale di questo brevetto è quello di aumentare il ciclo di vita delle prossime batterie agli ioni di litio e alcune delle loro prestazioni.