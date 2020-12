TIM torna nuovamente ad offrire ai propri utenti una ricca offerta da prendere al volo: 100 GB al mese per tre mesi. Come? Attivando TIM Ricarica Automatica entro e non oltre le 23:59 del giorno 27 dicembre 2020.

100 GB al mese per tre mesi con TIM

Gli utenti che dispongono di un piano tariffario con un’offerta traffico dati a pagamento, rientrano nei requisiti necessari per poter usufruire della promo sopracitata. Nel caso in cui la promozione fosse di vostro interesse, è possibile attivarla attraverso qualsiasi canale di vendita (negozi TIM, sito ufficiale e applicazione mobile), a patto però di non avere altre offerte attive.

Il bonus di 100 GB al mese per tre mesi viene erogato automaticamente entro 48 ore dalla richiesta di attivazione, ovviamente solo se effettuata entro il 27 dicembre, ma solo per gli utenti che hanno una offerta a pagamento attiva – ricordiamo di attendere l’arrivo del messaggio SMS di conferma per iniziare ad utilizzare il traffico dati gratuito.

Il servizio TIM Ricarica Automatica prevede l’erogazione di una ricarica di importo pari al costo dell’offerta attiva su credito residuo, ed è possibile attivarla solo con le offerte il cui costo di rinnovo sia superiore a 2 euro ad eccezione delle offerte con domiciliazione su carta di credito, conto corrente o bolletta TIM.

