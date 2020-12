Telegram è sempre una sicurezza in fatto di aggiornamenti e quello di oggi, arrivato per introdurre la versione 7.3, rispetta le aspettative portando con sé una lunga lista di novità e miglioramenti, i quali non fanno mai male.

Novità Telegram 7.3

Il changelog, infatti, conta ben cinque voci e ognuna di loro fa riferimento a una nuova funzione o a un miglioramento di qualcosa che c’era, a dimostrazione del fatto che Telegram lavora costantemente per migliorare il suo servizio e la sua applicazione per Android. Ecco quindi che cosa c’è di nuovo con Telegram 7.3:

trasforma una qualsiasi delle tue chat di gruppo in una conference call accendi-spegni;

archivia i dati di Telegram su scheda SD;

modifica le foto inviate senza doverle inviare di nuovo;

scarica gli sticker più velocemente e guarda i loro contorni scintillanti mentre vengono caricati;

nuove animazioni per il pulsante “Nuovo messaggio”, i profili utente, le cartelle chat e i contatori dei messaggi.

Come scaricare Telegram 7.3

Telegram 7.3 è già disponibile al download per tutti quanti direttamente dal Google Play Store, quindi non è necessario ricorrere ad apk o altri strumenti per averlo subito. Che cosa manca ormai a Telegram, dopo queste aggiunte?