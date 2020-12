Piazza WiFi Italia è un progetto che permettere ai cittadini del Bel Paese di connettersi gratuitamente a una rete Wi-Fi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale attraverso una semplice applicazione dedicata da scaricare sullo smartphone.

L’app è stata recentemente aggiornata per i dispositivi Android e iOS e ora offre la possibilità di visualizzare gli hotspot di tutte le reti Wi-Fi dei comuni italiani aderenti all’iniziativa, anche in assenza di connessione o iscrizione gratuita al servizio.

Piazza WiFi Italia semplifica la configurazione e l’accesso al servizio

Accedendo all’app gli utenti potranno consultare una mappa interattiva per individuare facilmente gli access point Wi-Fi nelle vicinanze, oppure verificarne la disponibilità in altre zone, e visualizzare la direzione per arrivare nei pressi dell’hotspot più vicino, anche prima di aver effettuato l’iscrizione. L’aggiornamento dell’app risolve inoltre alcuni bug legati al login con SPID.

Dopo aver creato il proprio account per accedere al servizio e una volta terminata la registrazione, l’applicazione chiederà di configurare la rete WiFi Italia trovando l’hotspot più vicino tramite mappa o elenco e visualizzando una serie di PIN che indicano la posizione esatta del punto di accesso.

Per beneficiare di una connessione ottimale sarà chiaramente necessario trovarsi in prossimità di uno degli hotspot messi a disposizione dei cittadini da Piazza WiFi Italia, che fino a oggi sono presenti in circa 3100 comuni e 150 ospedali.