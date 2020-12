Call of Duty Mobile è pronto per la fredda stagione 13 con Winter War che aggiunge due mappe multigiocatore innevate e molti contenuti da ottenere, un ricco Battle Pass, l’evento a tema On the Brink e molto altro. Vediamo alcuni dei punti salienti che questo importante aggiornamento ha da offrire per le imminenti festività natalizie.

Call of Duty Mobile Winter War accende l’atmosfera natalizia

Call of Duty Mobile Winter War copre di neve due tra le mappe multigiocatore preferite con Russian Nuketown e Raid Holiday, inoltre introduce la nuova modalità multiplayer Grind che combina le regole di Kill Confirmed e Hardpoint, in cui bisognerà raccogliere le piastrine dei giocatori caduti e trasportale in posizioni fisse sulla mappa.

Nella stagione 13 di Call of Duty: Mobile c’è spazio per nuovi operatori, progetti di armi, incantesimi, una nuova serie di punti, una nuova arma funzionale e altri gadget come la EMP Systems Scorestreak gratuita e il fucile d’assalto Peacekeeper MK2 gratuito originariamente apparso in Black Ops 3 e caratterizzato da un esclusivo caricatore a doppia fila. Il nuovo Battle Pass permette di sbloccare 50 livelli di contenuti, incluse nuove skin personaggi a tema invernale e nuove armi, inoltre ci sarà lo snowboard trasportabile nello zaino per la mappa Battle Royale. Sono in arrivo anche nuove sfide stagionali, oltre alle Rank Series 8 e il Marquee Event.

Completando le sfide si potrà sbloccare il QXR, un nuovo SMG dotato di un’ampia gamma di accessori perfetti per gli attacchi ravvicinati, inoltre, il nuovo vantaggio Rifornimento metterà a disposizione oggetti e tattiche ricaricabili dopo un periodo di 25 secondi.

Infine, durante la stagione 13 verrà rilasciato il Meteorite Infused Peacekeeper MK2, un’arma leggendaria a base di meteorite e magma ricca di nuove opzioni di personalizzazione.

La stagione 13 di Call of Duty Mobile è in roll out da oggi 21 dicembre, per alimentare il giusto spirito di festa secondo Activision. Potete verificare la presenza dell’update nel Play Store di Google attraverso il badge sottostante.