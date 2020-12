Sembra che il team di YouTube abbia in progetto di semplificare la gestione dei download dei video per gli utenti Premium, almeno ciò è quanto suggerisce l’apparizione di una voce all’interno del menu delle impostazioni per alcuni nell’app Android di questo popolare servizio di Google.

Tale opzione, che è poi stata rimossa dagli sviluppatori del colosso di Mountain View, è stata visualizzata da alcuni abbonati YouTube Premium nella sezione Background & downloads all’interno delle Impostazioni dell’applicazione nelle versioni 15.49.34 (stabile) e 15.50.32 (beta).

Come dovrebbe funzionare la nuova feature di YouTube

Anche se apparentemente la feature in questione non era ancora completamente funzionante, pare che sia stata studiata per consentire agli utenti di scaricare video sul proprio telefono e farli apparire automaticamente su altri dispositivi: una volta selezionata l’opzione, infatti, l’utente visualizza un popup che gli chiede quale device deve essere sincronizzato, insieme a un interruttore che dice “Consenti il ​​download su questo dispositivo”

Purtroppo ancora tale sistema non funziona (i download non vengono visualizzati automaticamente sul telefono secondario, né automaticamente né sotto forma di richiesta di download e ciò nemmeno se si provano a riavviare entrambi i telefoni) quindi per scoprire come si comporterà effettivamente bisognerà attendere che venga attivata dal team di Google.

Purtroppo per saperne di più non ci resta altro da fare che avere pazienza, anche perchè pare che l’opzione in questione sià scomparsa almeno per alcuni degli utenti che la visualizzavano e ciò ci conferma che si tratta di un test (probabilmente lato server) ancora in una fase iniziale, magari limitato ad una ristretta cerchia di persone.

Se desiderate provare in anticipo tale funzionalità, dovreste tentare scaricando le versioni 15.49.34 (stabile) e 15.50.32 (beta) di YouTube per Android, che potete trovare su APK Mirror (rispettivamente qui e qui).

L’app di YouTube per Android è anche disponibile sul Google Play Store e può essere scaricata attraverso il seguente badge: