Google Fotocamera Go è la soluzione studiata dal team del colosso di Mountain View per mettere a disposizione dei possessori di alcuni smartphone Android Go (ossia di fascia bassa) alcune delle più importanti feature del popolare software fotografico sviluppato dall’azienda.

Rilasciata all’inizio di quest’anno, Google Fotocamera Go è andata via via arricchendosi di alcune funzionalità, come il supporto alla modalità Notte e, dopo diversi mesi di lavoro, è arrivata anche un’altra attesa feature: ci riferiamo al supporto alla modalità HDR (peraltro già anticipata nei mesi scorsi).

Google Fotocamera Go ottiene il supporto alla modalità HDR

La conferma è arrivata nelle scorse ore con un messaggio su Twitter pubblicato dal team del colosso di Mountain View:

Camera Go keeps getting better. We’re bringing HDR to more #Android devices, allowing you to capture photos with crisper details and richer color at any time of day. pic.twitter.com/mk8uByB6bK — Android (@Android) December 17, 2020

Così come ricorda il team di Google, questa novità dovrebbe garantire agli utenti di catturare immagini “con dettagli più nitidi e colori più ricchi in qualsiasi momento della giornata”, precisando che i risultati potrebbero variare in base ai vari produttori.

Così com’è avvenuto per l’aggiornamento che ha introdotto il supporto alla modalità notturna, l’ultima versione di Google Camera Go con supporto HDR dovrebbe iniziare a essere distribuita su Nokia 1.3, Wiko Y61 e Wiko Y81 nei prossimi giorni (i possessori di uno di questi dispositivi dovrebbero vedere un nuovo interruttore HDR nell’interfaccia dell’applicazione).

Come scaricare l’ultima versione

Bisogna ricordare che è possibile scaricare il file APK dell’ultima versione di Google Camera Go ed installarlo su qualsiasi smartphone Android con a bordo la versione 8.0 (o successiva) del sistema operativo del colosso di Mountain View ma l’accesso alle modalità Notte e HDR sarà consentito soltanto su alcuni dispositivi specificatamente approvati dagli sviluppatori.

La nuova versione di Google Camera Go può essere scaricata da APK Mirror seguendo questo link.