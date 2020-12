Si chiama Qualcomm QCC305x ed è un nuovo chip Bluetooth audio appena presentato dal colosso statunitense con l’obiettivo di offrire una soluzione che sia in grado di garantire funzionalità premium in auricolari true wireless più economici.

Ricordiamo che il settore degli auricolari true wireless si fa sempre più competitivo e gli utenti alla ricerca di un nuovo modello hanno soltanto l’imbarazzo della scelta, essendoci diverse possibili soluzioni per ogni fascia di prezzo.

Le principali feature del chip Qualcomm QCC305x

Dotato di un’architettura basata su quattro core, il chip Qualcomm QCC305x supporta i controlli vocali, può contare su un sistema di cancellazione adattiva del rumore e supporta la tecnologia aptX a 96 Hz per l’audio e per le chiamate.

Qualcomm sarà anche una delle prime aziende ad abilitare lo standard Bluetooth LE Audio, attivando funzionalità come la condivisione audio (in pratica, gli utenti dovrebbero essere in grado di trasmettere in streaming una canzone o un video agli auricolari wireless di un amico).

Stando a quanto reso noto da Qualcomm, i primi auricolari true wireless con a bordo il chip Qualcomm QCC305x dovrebbero arrivare sul mercato nella prima metà del prossimo anno, aggiungendo che tale processore è stato progettato per lavorare con la nuova CPU top di gamma dell’azienda, ossia Qualcomm Snapdragon 888.

Il produttore non ha svelato quali saranno le aziende che lanceranno propri auricolari con questo nuovo chip ma tra i classici partner di Qualcomm vi sono colossi del calibro di Anker, Bose, Jabra e Sennheiser.

Sarà interessante scoprire i primi prodotti con il nuovo chip di Qualcomm che, almeno sulla carta, sembra avere le carte in regola per rendere più accessibili le feature più interessanti degli auricolari true wireless (spesso, infatti, i modelli più economici implicano compromessi in aspetti come la qualità audio o il supporto per gli assistenti vocali).

