Qualche mese fa vi avevamo parlato di alcune particolari stringhe di codice individuate all’interno di una versione di Netflix per Android che facevano riferimento ad una particolare modalità audio, capace di trasformare uno show e renderlo fruibile quasi come se fosse un podcast, quindi con la sola componente audio in esecuzione.

Si può ascoltare una serie TV

Ebbene, in queste ore ci arrivano conferme che la tanto chiacchierata modalità audio per Netflix inizia ad essere disponibile per qualche fortunato utente, segno che l’azienda ha avviato il rollout della feature. Ma come funziona? Una volta avviato un film, una serie TV o un documentario, la UI dell’app Android mostra un nuovo tasto che permette di disattivare il video.

Un semplice tap ed ecco che la componente multimediale viene disattivata, come si può notare dallo schermo nero nelle immagini soprastanti, lasciando però intatta la traccia audio che continua ad essere eseguita come se niente fosse. All’interno delle impostazioni dell’applicazione è inoltre stato aggiunto un apposito menu per gestire la modalità audio, dove al suo interno è possibile scegliere se renderla sempre attiva, disattivarla, oppure di trasmettere l’audio tramite cuffie o speaker esterni.

La modalità audio di Netflix non è legata ad un update dell’applicazione, ma bensì ad un aggiornamento lato server. In ogni caso è necessario disporre dell’ultima versione disponibile dell’applicazione per farsi trovare pronti all’appuntamento, liberamente disponibile tramite il badge del Play Store sottostante oppure attraverso questo link di APK Mirror.