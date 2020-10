Netflix è sempre pronta a studiare novità per fare breccia nel cuore dei propri utenti o per attirare l’attenzione di chi ancora non ha sottoscritto un abbonamento, come ad esempio lo streaming gratuito di alcuni film e serie TV anche in Italia. Pare però che la compagnia stia lavorando ad una nuova feature pensata per offrire una nuova modalità di visione dei titoli tramite l’ ascolto audio in sottofondo.

Ascoltare l’audio in sottofondo

Sì, avete capito bene. Il teardown della versione 7.79.1 dell’applicazione di Netflix, svela che la compagnia sta pensando di offrire l’ascolto audio in sottofondo di film e serie TV, permettendo così ai propri utenti di continuare a “guardare” un contenuto video concentrandosi però solo sull’audio.

<string name=”audio_mode_intro_tooltip_message”>Save your data by turning off the video and listening to your favorite shows.</string>

<string name=”audio_mode_tooltip_title”>New</string>

<string name=”audio_mode_video_off_tooltip_message”>The video is off, but you can continue listening to your show while you are busy doing other things.</string>

Infatti, com’è possibile notare all’interno dell’ultima stringa, si indica che “il video è spento, ma puoi continuare ad ascoltare il tuo programma mentre sei impegnato a fare altre cose.” L’idea di fondo di Netflix è proprio questa: dare modo ai propri utenti di continuare a seguire un telefilm, un documentario, un film, ascoltando unicamente la componente audio ed evitando così di distogliere l’attenzione dal proprio lavoro per seguire le immagini a schermo.

Come sempre, però, la scoperto della funzione tramite teardown dell’APK non ci dà modo di prevedere se e quando la feature verrà effettivamente aggiunta nell’app.

Cosa ne pensate di questa nuova modalità? Riuscireste a seguire un puntata di una serie TV ascoltando solo l’audio in sottofondo?

Potrebbe interessarti anche: le novità di Netflix da vedere ad ottobre 2020