ho. Mobile sta proponendo ai nuovi clienti che aderiscono alle offerte di 100 e 200 Giga solo dati dei codici sconto per l’acquisto di un router TP-Link ed un ulteriore codice sconto più sostanzioso, se si acquista anche un Mesh WiFi della medesima marca.

ho. Mobile offre fino a 35 euro di sconto per l’acquisto di un router e un mesh WiFi

I router in questione sono il TP-Link Archer MR600, per cui è previsto uno sconto di 15 euro, ed il TP-Link TL-MR6400, per cui è invece previsto uno sconto di 10 euro. Di 20 euro, invece, lo sconto previsto qualora si scegliesse di associare ad uno dei due router anche un set di 3 Mesh WiFi della medesima marca, nello specifico il modello TP-Link Deco E4. L’offerta, ottenibile attivando una nuova SIM dati, sarà fruibile tramite la ricezione via email dei suddetti codici per l’acquisto dei prodotti scontati, assieme alla mail di conferma dell’acquisto della SIM ho. Mobile.

Le offerte ho. 100 Giga e ho. 200 Giga consentono di effettuare rispettivamente fino a 100 e 200 Giga di traffico dati, ad una velocità massima di 30Mbps per la prima, 60Mbps per la seconda, entrambe connessioni parallele, ovvero con medesima velocità in download che in upload, sotto rete 4G. ho. 100 Giga ha un costo di 12,99 euro al mese, mentre ho. 200 Giga presenta un costo di 19,99 euro al mese. Entrambe le offerte prevedono un costo di attivazione di 9,99 euro che include la spedizione della SIM e l’attivazione del servizio.

I router oggetto dell’offerta ho. Mobile sono attualmente venduti ad un prezzo di listino di 99 euro per il modello MR600, che offre una connessione 4G+ fino a 300Mbps, Wi-Fi AC1200 Dual Band con velocità massima di 867Mbps per la connessione a 5GHz e 300Mbps per la connessione a 2,4GHz, slot per microSIM e porte LAN/WAN Gigabit, mentre il modello MR6400 è venduto al prezzo di 69,90 euro ed offre prestazioni lievemente inferiori al suo gemello più grande, con una connessione 4G fino a 150Mbps e WiFi N fino a 300Mbps, ovvero non supporta la rete WiFi a 5GHz. Per quanto riguarda il set di 3 Mesh WiFi Deco E4, queste presentano un costo di 119,90 euro ed offrono la possibilità di espandere la propria rete domestica fino ad una superficie di 370mq, con connessione dual band WiFi Mesh fino a 1200Mbps.

Leggi anche: Miglior router e modem Dicembre 2020