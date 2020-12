Dopo l’introduzione delle funzioni sperimentali di Chrome, l’azienda di Redmond sta finalmente introducendo la possibilità di sincronizzare le schede tra la versione Android e la versione Windows 10 del browser Microsoft Edge.

Il browser di Microsoft attualmente consente di sincronizzare vari contenuti, come dati del modulo, password, preferiti e raccolte, ma con l’aggiunta dell’opzione per sincronizzare la cronologia sarà possibile navigare in un determinato sito Web visualizzato su uno specifico dispositivo e continuare sull’altro.

Microsoft Edge si sincronizza su Android e Windows 10

Microsoft Edge offre già una funzione che consente di inviare al PC siti Web aperti dallo smartphone, ma la nuova funzionalità semplifica la sincronizzazione di più pagine sui dispositivi evitando di aprirle una per una, inoltre, la pagina con le opzioni per la sincronizzazione di schede, preferiti e altri contenuti ora include anche un flag per sincronizzare le opzioni di pagamento tra i dispositivi, sebbene al momento questa feature non sia ancora disponibile.

Una volta che l’opzione per sincronizzare la cronologia sarà stata implementata, basterà abilitarla in Edge aprendo il browser sul proprio dispositivo Android e andando nelle impostazioni e successivamente toccando il proprio indirizzo e-mail e quindi Sincronizza Con. Dopo aver controllato le opzioni per le schede aperte e la cronologia, sarà sufficiente riavviare il browser e attendere che le pagine si sincronizzino.

La funzionalità è attualmente disponibile per alcuni utenti della versione beta di Microsoft Edge e dovrebbe essere rilasciata per tutti nelle prossime settimane. A seguire trovate il badge per installare l’ultima versione del browser di Microsoft tramite il Play Store di Google.