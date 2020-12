Non è certo una novità che alcune delle più grandi e importanti aziende hi-tech al mondo utilizzano i dati degli utenti per monetizzazione. Questa volta, però, sembra che la FTC (Federal Trade Commission) voglia capire fino in fondo il modo in cui queste informazioni vengono utilizzate da alcune delle più importanti aziende al mondo in questo settore.

Nel mirino alcuni nomi di grosso calibro

L’ente americano ha infatti ordinato ad Amazon, ByteDance (l’azienda di TikTok), Facebook, WhatsApp, Discord, Reddit, Snapchat, Twitter e YouTube di spiegare entro 45 giorni in che modo utilizzano i dati personali utenti. Entrando nel dettaglio, la FTC chiede alle sopracitate aziende di spiegare come “raccolgono e utilizzano le informazioni personali, le pratiche pubblicitarie e di coinvolgimento che influenzano bambini e adolescenti“.

Rohit Chopra, Rebecca Kelly Slaughter e Christine S. Wilson sottolineano inoltre che “malgrado il loro quotidiano ruolo centrale nelle nostre vite, le decisioni prese da importanti piattaforme online riguardo ai consumatori e ai dati dei consumatori restano avvolte dal segreto“.

Non è la prima volta che la FTC si interessa all’operato delle grandi compagnie hi-tech, soprattutto quando sono coinvolti nomi altisonanti come Facebook, Amazon, Google, e tante altre, che attirano l’attenzione dell’agenzia governativa statunitense a seguito di grosse acquisizioni o, come questa volta, su come utilizzano le informazioni personali degli utenti per fini commerciali.