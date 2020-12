Il mese prossimo Samsung presenterà ufficialmente l’attesa serie Samsung Galaxy S21 e in occasione dell’evento potrebbe annunciare anche un nuovo accessorio chiamato Galaxy Start Tag.

Stando a quanto è stato possibile apprendere fino a questo momento, tale accessorio ha come numero modello la sigla EI-T5300 ed è alimentato da una singola pila a bottone CR2032 da 3V sostituibile.

In base alla descrizione di Samsung, Galaxy Start Tag è un tag che ha un pulsante per trovare il telefono e potrà contare sul supporto alla connettività Bluetooth 5.1 LE (versione pensata per le soluzioni di navigazione interna e i tag di tracciamento) mentre non dovrebbe vantare feature più avanzate come il GPS o il supporto LTE.

Tra le sue feature vi potrebbero essere anche la capacità di tracciamento fino a 400 metri all’interno e 1.000 metri all’aperto, consumando una potenza minima e una scocca in due colorazioni (una nera e una chiara).

Samsung Galaxy Start Tag potrebbe arrivare sul mercato ad un prezzo compreso tra i 15 e i 20 euro. Staremo a vedere.

Samsung Galaxy S21 avrà un caricabatterie più potente

Passando alla serie Samsung Galaxy S21, stando alle ultime indiscrezioni il colosso coreano ha pensato a tanti accessori dedicati a chi deciderà di acquistare uno dei suoi nuovi smartphone.

Le cover, ad esempio, dovrebbero essere numerose (Clear View Cover, Led Cover, Led View Cover, Silicone Case, Leather Cover, Protective Standing Cover, Clear Protective Cover, Clear Standing Cover, Clear Cover) e i modelli Plus e Ultra dovrebbero poter contare anche sulla Kvadrat Case.

Inoltre, sembra sempre più probabile che Samsung in alcuni mercati rimuoverà il caricabatteria dalla confezione di vendita di Samsung Galaxy S21 e tale accessorio potrà essere acquistato separatamente ad un prezzo più basso rispetto al passato (ma privo del cavo, dato che questo è incluso nella confezione degli smartphone).

Pare, infine, che il produttore coreano lancerà anche un nuovo caricabatterie più potente di quello attuale da 25 W, ossia con il supporto alla ricarica a 30 W.