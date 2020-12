È da ormai diverso tempo che Google sta lavorando per portare le reazioni ai messaggi direttamente su Google Messaggi, ed in queste ore ci arrivano conferme che esse iniziano a fare capolino sul client web di Google Messaggi.

Le reazioni ai messaggi arrivano sul web

Infatti, com’è possibile notare nella GIF sottostante, accedendo al client web di Google Messaggi e posizionando il mouse sopra uno dei messaggi presenti nella conversazione, ecco apparire due piccole icone di cui quella con il classico simbolo delle Emoji è quella che ci interessa.

Cliccando sull’apposita icona è possibile scegliere una fra le sette disponibili, che sono: pollice in su, faccina con occhi a forma di cuore, faccina che ride con le lacrime, faccina sorpresa, faccina triste, faccina arrabbiata e pollice in giù. Le reazioni ai messaggi possono essere aggiunte anche ai propri messaggi, oltre a quelli degli altri utenti presenti in chat, ma non è possibile sceglierne più di una.

Arriva il tema scuro su Google Earth

Dopo più di anno dall’arrivo del supporto al tema scuro a livello di sistema con l’arrivo di Android 10, ancora oggi non tutte le applicazioni del colosso di Mountain View dispongono dei giusti asset grafici per mostrarlo. Fra le app tagliate fuori troviamo anche Google Earth, ma fortunatamente quest’oggi l’azienda ha finalmente annunciato la disponibilità del tema scuro.

Per attivarlo basta semplicemente avviare l’applicazione, entrare all’interno delle Impostazioni (si accede tramite il menu ad hamburger), selezionare la voce Tema e scegliere il tema scuro. Ovviamente il cambio del tema non interesserà le immagini satellitari mostrate all’interno dell’app, ma bensì si preoccuperà di cambiare le icone e i menu presenti su Google Earth.

Previous Next Fullscreen

Il tema scuro per Google Earth dovrebbe essere già disponibile semplicemente scaricando o aggiornamento l’applicazione tramite il badge del Play Store sottostante; in caso contrario potete scaricare e installare manualmente l’APK da questo link di APK Mirror.