Se durante il Black Friday e il Cyber Monday non siete riusciti a trovare la giusta offerta per i vostri gusti, in queste ore eBay avvia un interessantissimo programma che vi permette di ottenere fino al 15% di sconto su una lunga serie di prodotti Xiaomi.

Fino al 15% di sconto su tanti prodotti

Si va dagli smartphone, alle smart TV, passando per i dispositivi per la smart home, di cui qui in basso trovate qualche esempio:

Vi ricordiamo che il coupon del 15% sui prodotti Xiaomi è disponibile da oggi, 10 dicembre, e fino al 20 dicembre alle ore 23:59. Il codice da inserire per ottenere lo sconto è “PITMIXMAS2020”, senza virgolette, e può essere utilizzato da un solo utente e solo per i prodotti presenti nella pagina linkata in calce alla news.

Per riscattare il codice è necessario aggiungere al carrello i prodotti che si decide acquistare, e avere premura di inserire correttamente il codice coupon “PITMIXMAS2020” all’interno dell’apposito campo – se il codice è stato inserito correttamente verrà immediatamente applicato al prezzo finale. Tutti i prodotti possono essere acquistati tramite PayPal, con carta di credito o con carda di debito.

