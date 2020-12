Da quando il team di Google ha rilasciato Android 11 i vari produttori di smartphone hanno iniziato a mettersi al lavoro per portare la nuova versione dell’OS del colosso di Mountain View sui propri device e tra quelli che a breve dovrebbero ricevere il tanto atteso aggiornamento vi sono Nokia 8.1 e Xiaomi Mi A3.

Arriva una beta interna di Android 11 per Nokia 8.1

In attesa del rilascio dell’aggiornamento ufficiale ad Android 11 per Nokia 8.1, i possessori di questo smartphone possono contare su una build beta interna leaked, condivisa attraverso il forum di XDA Developers.

Trattandosi di una versione beta interna, è lecito attendersi che possa essere caratterizzata da diversi bug, tanto che potrebbe essere sconsigliato il suo utilizzo su device destinati ad un uso quotidiano.

Ecco un breve video che ci offre una dimostrazione del suo funzionamento:

Per ulteriori informazioni su tale build di Android 11 per Nokia 8.1 e le istruzioni per installarla vi rimandiamo al relativo thread sul forum su XDA Developers, non senza ricordarvi che il flash di tale ROM rischia di causare danni al device e compromettere la garanzia legale offerta dal produttore.

Android 11 è in arrivo su Xiaomi Mi A3

Tra gli smartphone che dovrebbero presto ricevere l’aggiornamento ad Android 11 vi è anche Xiaomi Mi A3 e una conferma è arrivata nelle scorse ore attraverso un’immagine che ci mostra quella che dovrebbe essere una roadmap dell’upgrade (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Stando ad essa, i lavori per Xiaomi Mi A3 sono già arrivati ad un buon punto, tanto che gli sviluppatori del produttore cinese si preparano a rilasciare una versione stabile dell’aggiornamento.

Gli altri modelli per i quali è in preparazione la versione stabile di Android 11 vi sono Xiaomi Mi 10 Lite Zoom, Mi 10 Youth, Mi CC9 Pro, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, POCO M2 Pro, POCO X2, Redmi K30, Redmi K30i 5G, Redmi Note 9 Pro Global e Redmi Note 9 Pro Max.