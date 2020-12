Mentre il Feature Drop di dicembre ha portato miglioramenti per le foto del cielo, Google Foto sta rilasciando in queste ore una novità legata all’editor di immagini.

È infatti sufficiente entrare nella scheda “Regola” e scorrere fino a trovare la nuova icona HDR, contraddistinta da un pallino giallo che la mette in evidenza per il primo utilizzo. Selezionando la nuova opzione sarà possibile regolare l’effetto HDR con uno slider a 100 punti, che consente quindi una regolazione accurata.

La nuova opzione sembra funzionare su qualsiasi immagine presente nel vostro smartphone, dagli screenshot alle fotografie, senza recuperare dunque le informazioni di scatto. L’algoritmo simula dunque l’effetto HDR, una scelta molto comoda soprattutto se volete intervenire su foto che sono state scattate da altri.

Previous Next Fullscreen

Al momento la funzione è disponibile esclusivamente sugli smartphone della linea Pixel, e non può essere utilizzata su dispositivi di terze parti né tantomeno nella versione web dell’applicazione. Google preferisce dunque spingere la propria gamma di prodotti riservando loro delle esclusive, spesso solo temporali, con un occhio di riguardo per la fotografia, da sempre punto di forza dei Pixel.

La nuova funzione richiede la versione più recente di Google Foto ma è attivata dal server, per cui non è assicurato che, nonostante abbiate aggiornato l’app, possiate vederla fin da subito. È dunque probabile che dobbiate portare pazienza per qualche giorno finché il roll out non sarà terminato completamente. nel frattempo potete accertarvi di avere la versione più aggiornata di Google Foto utilizzando il badge sottostante.