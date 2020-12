TIM, durante le giornate di oggi, 7 dicembre, e domani, 8 dicembre, propone 100 GB di traffico dati per tre mesi a tutti i clienti dell’operatore italiano che attivano il servizio TIM Ricarica Automatica. La promozione viene proposta ad alcuni clienti sia tramite comunicazione in-app, sia tramite SMS, in cui viene esplicitamente suggerito di attivare l’opzione Ricarica Automatica per poter godere del bundle di giga per tre mesi.

100 GB di traffico per tre mesi

Dalle informazioni condivise in rete, gli utenti che ricevono la comunicazione avranno tempo fino all’8 dicembre 2020 per attivare TIM Ricarica Automatica e godere così dei 100 GB al mese per tre mesi, mentre bisognerà attendere l’arrivo di un apposito SMS per avere conferma dell’attivazione del bundle.

Come capita in questo genere di promozioni, allo scadere dei 90 giorni l’offerta cesserà automaticamente di esistere senza alcun costo aggiuntivo o conferma da parte dell’utente, il quale avrà sempre e comunque la possibilità di disattivare l’offerta anche prima dello scadere del tempo.

L’attivazione del servizio TIM Ricarica Automatica prevede l’erogazione di una ricarica con importo pari al costo dell’offerta attiva sul credito residuo, e si applica solo per le offerte che hanno un costo di rinnovo superiore a 2 euro.

Infine, vi ricordiamo che l’offerta è attivabile solo nel caso in cui non fossero attive altre offerte sulla propria SIM.

