L’app IO, l’applicazione dei servizi pubblici, ha appena ricevuto un nuovo importante aggiornamento che implementa le funzioni necessarie in vista dell’attivazione del Cashback di Stato, rectius della prima fase sperimentale nota come Extra Cashback di Natale, al via da domani, 8 dicembre 2020.

Nei giorni scorsi vi abbiamo spiegato in dettaglio come fare per avere il cashback di stato senza SPID e IO grazie agli Issuer Convenzionati. In ogni caso la strada maestra pensata dal Governo per il piano Italia Cashless, complessivamente considerato, rimane quella che passa attraverso l’identità digitale (sia essa in forma di SPID o di carta d’identità elettronica) e l’app IO di PagoPA SpA.

App IO: le novità dell’aggiornamento

Alla luce di ciò, assume una grande importanza l’aggiornamento che l’app IO ha ricevuto nella serata di ieri, visto che introduce tutte novità inerenti al Cashback di Stato, a partire da quello Extra di Natale. Il registro delle modifiche, infatti, riporta le seguenti aggiunte per la versione 1.11.0.2 dell’applicazione:

Iscriverti all'Extra Cashback di Natale, il primo periodo sperimentale del programma Cashback

Vedere nel portafoglio il cashback accumulato e la lista delle transazioni valide

Aggiungere l'IBAN per l'accredito del rimborso e gestire i tuoi metodi di pagamento

Aggiungere al portafoglio le tue carte PagoBANCOMAT, valide ai fini del cashback

Aggiungere le carte di credito e debito abilitate ai pagamenti online

Come installare o aggiornare l’app IO per Android

Sia che non abbiate ancora l’app IO sul vostro smartphone Android e vogliate scaricarla, sia che già l’abbiate installata e dobbiate soltanto aggiornarla alla versione più recente, potete fare riferimento al Google Play Store. L’ultima versione dell’app IO è già disponibile al download sullo store di Google e la potete raggiungere cliccando sul badge sottostante.

