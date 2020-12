Le indiscrezioni sui nuovi smartphone della serie Huawei P50 e Xiaomi Mi 11 si susseguono ormai da un po’. Soprattutto per quest’ultimo si è parlato già di una presentazione anticipata rispetto al solito, ma non tanto quanto emerge ora.

Xiaomi Mi 11 a fine dicembre con Snapdragon 888

Partiamo da Xiaomi Mi 11, smartphone (o serie che sia) che, a dire di Ice Universe, arriverà nel giro di settimane: la presentazione sarebbe prevista addirittura per la fine di dicembre.

Lancio a parte il noto informatore svela inoltre che tale smartphone è equipaggiato di uno schermo curvo su tutti e quattro i lati (ne è spia la pellicola protettiva nell’immagine che segue), ma soprattutto monta il nuovo Qualcomm Snapdragon 888, chipset di punta della casa statunitense presentato appena ieri.

Huawei P50 in arrivo a marzo, anticipato da altri prodotti

Per quanto riguarda invece Huawei, la serie P50 sarebbe in arrivo a marzo. Tempistiche più coerenti col passato dunque per i nuovi smartphone del colosso cinese che promettono di stupire ancora una volta sul campo fotografia.

La fonte della notizia è Teme (@RODENT950) che, oltre ad anticipare il lancio della serie Huawei P50, basata su Android 11 con EMUI 11.1, a cavallo tra fine inverno/inizio primavera 2020, parla dell’arrivo sul mercato di Huawei Watch GT 2 ECG il 21 dicembre prossimo e del lancio a fine mese di un nuovo smart display dalle grandi dimensioni con HarmonyOS e altri prodotti.

Indiscrezioni anche sul lancio della serie Nova 8, che a dire del leaker potrebbe arrivare fra dicembre e gennaio. Per il 2021, il Mobile World Congress dovrebbe essere il palcoscenico di lancio di Huawei Mate X2, mentre per il tablet Huawei MatePad Pro 2, ipotizza un arrivo entro la primavera prossima.

Dunque, abbiamo in mano un ampio prospetto che, seppur non confermato ufficialmente, ci dà un’idea sui prossimi dispositivi tech in arrivo nelle prossime settimane e mesi.