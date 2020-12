WhatsApp, secondo le ultime informazioni disponibili, sta lavorando ad una feature piuttosto particolare: gli annunci in-app. Contrariamente da quanto potreste pensare, non stiamo parlando di annunci intesi come pubblicità, ma bensì a particolari notifiche e banner che l’azienda utilizzerà per annunciare nuove feature e tanto altro.

In arrivo anche gli annunci in-app

Grazie a Wabetainfo sappiamo che la compagnia di Facebook utilizzerà la funzione degli annunci in-app molto presto, non si sa ancora bene quando, per annunciare i nuovi termini di servizi dell’applicazione per il 2021. Infatti, com’è possibile notare dalle immagini sottostanti, ben presto all’interno di WhatsApp troveremo un nuovo banner in riferimento agli aggiornamenti della policy dei termini di servizio.

Il conseguente tap del banner attiva una finestra pop-up in cui vengono mostrate le novità chiave dell’aggiornamento dei termini di servizio, ovvero:

come WhatsApp utilizza le nostre informazioni;

come le aziende esterne possono utilizzare i servizi Facebook per immagazzinare e gestire le chat di WhatsApp.

L’utente ha la possibilità di accettare i nuovi termini tappando sul tasto “Agree“, prenderne piena visione (se notate le parole “Key updates” è un link) oppure rifiutarli procedendo così alla cancellazione del proprio account. I nuovi termini di servizio dovrebbero essere effettivi a partire dall’8 febbraio 2021, ma la data precisa non è stata ancora divulgata.