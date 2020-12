OnePlus ha da sempre un rapporto piuttosto buono con la propria community, fatto non solo di vicinanza in termini di discussioni nel forum ufficiale o tramite il programma IDEAS, ma anche con i vari canali beta attraverso cui è possibile aiutare l’azienda a perfezionare alcune feature della OxygenOS in sviluppo e non ancora pronte per il rilascio ufficiale.

OnePlus cerca utenti per testare OxygenOS

Quest’oggi l’azienda annuncia l’avvio del programma Closed Beta per OnePlus 8T, in cui gli utenti saranno chiamati in prima persona a testare alcune versioni dell’OS di OnePlus e guidare il team di sviluppo verso la risoluzione di eventuali bug o imperfezioni.

I 200 utenti che faranno parte del programma dovranno inoltre firmare un accordo di non divulgazione (NDA, Non-Disclosure Agreement) in cui viene esplicitato a chiare lettere il divieto assoluto di condividere con l’esterno le novità contenute all’interno di queste particolari versioni di OxygenOS.

Per accedere al programma Closed Beta è necessario soddisfare alcuni requisiti, come ad esempio essere un membro attivo della community, avere tempo libero e disponibilità per comunicare con il team di sviluppo e non solo. Nel caso in cui disponiate dello smartphone sopracitato e credete di avere le carte in regola per guidare l’azienda verso l’implementazione di nuove feature per OxygenOS, potete compilare il form di candidatura disponibile al link sottostante:

Partecipa al programma Closed Beta