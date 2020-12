WINDTRE anticipa il Natale ed offre ai suoi clienti internet illimitato nel corso della giornata del prossimo 6 Dicembre. L’offerta sarà pubblicizzata nei prossimi giorni dal gestore telefonico frutto della fusione tra Wind e H3G, avvenuta nel mese di Marzo.

WINDTRE, internet illimitato per i già clienti il 6 Dicembre

In occasione delle festività natalizie, WINDTRE ha deciso di regalare un’intera giornata di internet illimitato ai suoi gà clienti. L’offerta è valida per chi ha già una SIM attiva, non sospesa, dispone di una promozione che includa anche i dati mobili ed abbia un credito residuo di almeno 0,01 euro. Tutte le SIM senza credito non potranno navigare, come accade anche nel caso in cui sia già attiva un’offerta che includa internet. Nel caso di assenza di credito residuo, l’offerta sarà attivata, ma non sarà possibile navigare fino al raggiungimento di un credito telefonico superiore ad 1 centesimo.

La promozione consentirà a tutti i possessori di una SIM su cui è già attiva un’offerta del gestore, di usufruire di internet senza limiti, senza intaccare i giga inclusi nella propria offerta. Sarà attiva in automatico su tutte le SIM valide per l’iniziativa, da mezzanotte del 6 Dicembre fino alle 23.59 della medesima data, in cui sarà disattivata automaticamente e si tornerà alle condizioni previste dalla propria promozione.

Nelle prossime ore, sul sito web ufficiale del gestore telefonico mobile, sarà possibile trovare un link su cui saranno visualizzabili tutte le condizioni per partecipare all’iniziativa. Ricordiamo che l’attivazione non prevede nessun’azione da parte del cliente.

