Google in questi giorni sta rinnovando l’interfaccia di molte sue app. A partire dalle icone, per seguire la linea del nuovo Android 11, a finire a diverse funzionalità delle app stesse. Oggi è toccato a Google Maps, che ora dispone di una scheda Esplora molto più dinamica ed interattiva, che mette in risalto punti di interesse, ristoranti, posti suggeriti dagli utenti in base di uno specificato luogo.

Google Maps si aggiorna e porta con sé tante novità

Google Maps, col suo ultimo update, ha introdotto la nuova scheda Esplora, che da oggi consente di connetterci con tutta la community di Maps. Basata principalmente sul feedback degli altri utenti e differente per ognuno di noi, la scheda metterà in primo piano tutti i luoghi di una determinata area che ci potrebbero interessare, a partire dai ristoranti, per finire con musei e panoramiche. Scorrendo più in basso, potremo vedere le ultime foto caricate dalla community, i commenti degli utenti su un determinato luogo ed in generale tutti i luoghi presenti nella zona che stiamo esplorando e che in qualche modo, secondo l’algoritmo di Google, potrebbero interessarci.

Da oggi sarà inoltre possibile seguire i posti che ci interessano di più, un po’ come facciamo su Instagram. Potremo seguire il nostro ristorante preferito e sapere se ha aggiunto un nuovo piatto, oppure esplorare la stessa area giorno dopo giorno e vedere suggerimenti sempre diversi, in quanto basati sui feedback della community. Nuove foto, nuovi video, aggiornamenti costanti dell’intera area, basati semplicemente sui suggerimenti di altri utenti che utilizzano l’applicazione in maniera un po’ più “social”, piuttosto che semplicemente per navigare verso una destinazione. Nelle impostazioni di Google Maps, sarà inoltre possibile inserire le proprie preferenze per migliorare ancor di più l’algoritmo e, di conseguenza, i suggerimenti. In parole povere, più userete Maps, più l’applicazione saprà darvi risultati accurati nel feed Esplora, basati sulle vostre attività recenti e su ciò che vi piace e ciò che, invece, non amate particolarmente.

Un update apparentemente non assai importante, ma che porta Google Maps su un piano decisamente più “social” e meno austero di un banale navigatore, in continua evoluzione ed in grado di adattare i propri consigli, utente per utente.