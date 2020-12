Dopo il suo arrivo su iPhone, iPad, Windows e MacOS, l’importante riprogettazione di Evernote è in arrivo anche su Android. Gli aggiornamenti includono un editor rinnovato, una ricerca più rapida e una navigazione semplificata.

L’editor di note revisionato si presenta con un aspetto più pulito grazie a una barra degli strumenti di formattazione rinnovata e una selezione dei caratteri semplificata.

Anche il menu a sinistra è stato riprogettato per migliorare la navigazione. La funzione di ricerca ora offre suggerimenti in tempo reale, mentre un nuovo pulsante permette di creare al volo una nuova nota di testo.

Altri aggiornamenti includono una modalità di sola visualizzazione e controlli aggiuntivi, oltre a una modalità chiara e a una modalità scura.

Purtroppo mancano ancora alcune funzionalità, tra cui un widget, un’opzione di selezione multipla e la possibilità di condividere una nota tramite e-mail, inoltre la versione Android non supporta i gestori di password di terze parti e nemmeno l’esportazione dei biglietti da visita nell’elenco dei contatti sul proprio dispositivo.

Questo aggiornamento richiede almeno Android 10, ma l’azienda sta lavorando per renderlo compatibile con le versioni precedenti. Lo sviluppatore fa notare che saranno necessarie diverse settimane per il roll out dell’aggiornamento tramite il Play Store.

