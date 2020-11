PosteMobile è in crescita e proroga tante offerte fino a fine gennaio 2021

PosteMobile, noto operatore Full MVNO controllato da Poste Italiane che si appoggia a Vodafone sia per la rete fissa che per quella mobile, ha appena messo a referto una buona crescita della customer base e, intanto, ha deciso di prorogare anche per il mese di gennaio 2021 numerose offerte di rete fissa e mobile.

PosteMobile in crescita: ecco i numeri

Nelle scorse settimane abbiamo visto come il mercato della telefonia italiana stia cambiando in favore di Iliad e degli operatori virtuali. Abbiamo poi visto come anche i risultati finanziari del Q3 2020 di PosteMobile abbiano confermato questo trend.

Al 30 settembre 2020, PosteMobile, tra fisso e mobile, contava una customer base di 4.593.000, con una crescita del 2% su base annua.

Ancora più interessante il dati relativo ai ricavi del segmento Pagamenti e Mobile, di cui fa parte PosteMobile: i 185 milioni di euro durante il Q3 2020 si traducono in un 8.2% in più YoY e i 522 milioni dei primi 9 mesi del 2020 rappresentano una crescita del 9,5% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Proroghe PosteMobile: offerte di rete mobile

Per quanto concerne le offerte, PosteMobile ne ha prorogate diverse, sia di rete fissa che di rete mobile.

Quelle di rete mobile ancora disponibili fino al 31 gennaio 2021 sono: Creami Relax 100, Creami neXt Special Edition, Creami Revolution, PosteMobile Super Ricarica. Le trovate tutte nella nostra pagina dedicata:

OFFERTE POSTEMOBILE | CHIAMATE | SMS | INTERNET | NOVEMBRE 2020 | TUTTOANDROID

Proroghe PosteMobile: offerte di rete fissa

Passando alle offerte di rete fissa, la proroga in questo caso è fino al 9 gennaio 2021 e vengono confermati altresì l’azzeramento dei contributi di consegna e installazione e lo sconto sul prezzo standard.

Le offerte coinvolte nella proroga sono:

PosteMobile Casa – Comprende chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali a 20,90 euro al mese (invece di 26,90 euro) e include servizi come segreteria telefonica, avviso di chiamata, visualizzazione del numero chiamante e un Servizio di Assistenza Clienti dedicato.

– Comprende chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali a 20,90 euro al mese (invece di 26,90 euro) e include servizi come segreteria telefonica, avviso di chiamata, visualizzazione del numero chiamante e un Servizio di Assistenza Clienti dedicato. PosteMobile Casa Facile – Comprende chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali di rete fissa a 14,90 euro al mese (invece di 20,90 euro), chiamate verso i numeri mobili a 0,19 euro al minuto e include servizi come segreteria telefonica, avviso di chiamata, visualizzazione del numero chiamante e un Servizio di Assistenza Clienti dedicato. In questo caso, consegna e installazione del telefono sono gratis, tuttavia l’attivazione costa 29 euro una tantum.

Il telefono viene concesso in comodato d’uso gratuito per la durata contrattuale; la fatturazione è bimestrale.