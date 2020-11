Domani non è un venerdì “normale” ma è il Black Friday 2020 ed il team di Google ha deciso di festeggiare l’evento con una serie di giochi che gli appassionati di videogame Android potranno scaricare sui propri device dal Google Play Store ad un prezzo speciale.

Si tratta di offerte interessanti, in quanto tra i titoli che sarà possibile acquistare con uno sconto vi sono giochi molto popolari, come NBA 2K20 (dedicato a chi ha sempre desiderato vestire i panni di un campione del basket e provare a vivere la sua vita ricca di successi), Machinarium (per gli amanti del genere avventura), The Room: Old Sins (il quarto capitolo della pluripremiata serie di giochi rompicapo), Castlevania: Symphony of the Night (titolo classico GDR d’azione ambientato nel castello del Conte Dracula), Monopoly (un gioco da tavolo che non ha bisogno di presentazioni) o The House of Da Vinci (un gioco di avventura con tanti puzzle da risolvere ed oggetti da trovare) e in alcuni casi gli sconti arrivano fino all’80%.

I giochi in offerta sul Play Store

Questi sono i giochi che potrete acquistare in offerta sul Google Play Store per il Black Friday 2020 (qui la pagina dedicata):

Se avete adocchiato uno o più di questi titoli, il nostro consiglio è quello di affrettarvi ad acquistarli, anche perchè tale promozione ha una durata limitata.

Potete trovare tutte le offerte del Black Friday 2020 legate al mondo Android seguendo questo link.

Non ci resta altro da fare che augurarvi buoni acquisti.