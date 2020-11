Dopo mesi di test, il team di HONOR ha dato il via al rilascio dell’aggiornamento che porta su HONOR 30, HONOR 30 Pro, HONOR 30 Pro+, HONOR V30 e HONOR V30 Pro la versione stabile di Magic UI 4.1 (ossia l’equivalente di EMUI 11 per gli smartphone Huawei).

Le novità di Magic UI 4.1 per HONOR 30, 30 Pro, 30 Pro+, V30 e V30 Pro

Sono diverse le novità introdotte dagli sviluppatori con questa release dell’interfaccia personalizzata di HONOR, come la modalità Multi-Window (consente di aprire le app in una finestra mobile per il multitasking), animazioni più fluide ed accattivanti, il miglioramento di vari elementi grafici e della privacy.

Ed ancora, tra le novità introdotte vi sono anche il miglioramento di varie applicazioni, come MeeTime (dà il benvenuto al supporto a messaggi crittografati ed emoji animati), Galleria (che si arricchisce della possibilità di creare micro-film) e Notepad (supporta la creazione di note contemporaneamente da più device).

L’aggiornamento è in fase di rilascio per le versioni cinesi di questi smartphone.

Le buid per i vari device

A seguire i dettagli relativi alle varie build di Magic UI 4.1:

HONOR 30 – gli utenti con Magic UI 3.1 riceveranno un aggiornamento OTA con la versione 4.0.0.130 (è necessario avere installata la release 3.1.1.192) mentre i beta tester riceveranno soltanto un update con le patch (devono avere installata la versione 4.0.0.125)

HONOR 30 Pro e 30 Pro+ – gli utenti con Magic UI 3.1 riceveranno un aggiornamento OTA con la versione 4.0.0.145 (è necessario avere installata la release 3.1.0.194) mentre i beta tester riceveranno soltanto un update con le patch (devono avere installata la versione 4.0.0.138)

HONOR V30 e V30 Pro – gli utenti con Magic UI 3.1 riceveranno un aggiornamento OTA con la versione 4.0.0.145 (è necessario avere installata la release 3.1.0.223) mentre i beta tester riceveranno soltanto un update con le patch (devono avere installata la versione 4.0.0.138)

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal team del produttore per scoprire quando questa versione software arriverà anche sui modelli di tali smartphone commercializzati nel nostro Paese.