In concomitanza con l’avvio della Settimana del Black Friday, con centinaia di offerte già partite sui vari store come Amazon, Unieuro e MediaWorld, Banca ING Direct avvia una promozione allettante per ricevere in regalo un buono Amazon del valore di 100 Euro.

Ottenerlo è molto semplice, è sufficiente infatti aprire un ING Conto Corrente Arancio e, dopo aver accreditato un bonifico di qualsiasi cifra si riceverà direttamente il buono da spendere.

Come ottenere il buono da 100€ Amazon

L’iniziativa promozionale è spiegata molto bene alla pagina dedicata della banca ING Italia.

Tutti coloro che decideranno di aprire un Conto Corrente Arancio di ING entro e non oltre il 9 dicembre 2020 avranno diritto a ricevere un buono Amazon del valore di 100 euro. Il buono potrà essere speso sull’acquisto di qualsiasi prodotto sottostando alle classiche regole di utilizzo Amazon.

I passaggi per ottenerlo sono pochi e semplici:

Aprire un Conto Corrente Arancio dalla pagina dedicata alla promozione entro il 9 dicembre 2020; Attivare il proprio Conto Corrente Arancio effettuando un bonifico o versamento di qualsiasi importo entro il 31 dicembre 2020; Attendere l’erogazione automatica del buono Amazon da 100 euro, il tutto avverrà tramite comunicazioni via email.

Costi ING Conto Corrente Arancio

La cosa più interessante è che il Conto Corrente Arancio di ING Italia è totalmente gratuito, non prevede costi di apertura né di gestione del conto ma solo in caso di prelievo (0,75€) o di bonifici fatti in filiale (2,50€), tuttavia chi vuole può attivare Modulo Zero che abbatte tutti i costi al prezzo di 2€ al mese o gratis effettuando l’accredito dello stipendio o della pensione.

Inoltre, le condizioni e regolamento non prevedono nessun limite di tenuta del conto corrente.

Per aderire all’iniziativa e ottenere il buono Amazon da 100 Euro vi basta recarvi sul sito ING Italia e procedere con l’apertura del conto.