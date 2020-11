Samsung Internet Browser si aggiorna alla versione 13.0.1.64 sul Google Play Store ed esce finalmente dalla fase beta di cui vi abbiamo parlato un paio di mesi fa. Andiamo a scoprire insieme le novità pensate dal produttore per la sua app, che strizza l’occhio alla One UI 3.0.

Novità Samsung Internet Browser 13.0.1.64

La prima novità che salta all’occhio aprendo Samsung Internet Browser 13.0.1.64 riguarda il design delle icone della barra inferiore, come potete vedere dagli stessi screenshot qui in basso. La nuova versione è stata però concepita per portare miglioramenti soprattutto lato sicurezza, privacy e affidabilità, con un nuovo pop-up che appare quando viene rilevato un sito malevolo (“Protezione intelligente”); è stata anche introdotta una nuova schermata per l’avvio della modalità segreta, che mette subito in chiaro le sue caratteristiche e funzionalità.

Tra le altre novità possiamo citare una perfezionata funzione per nascondere la barra di stato durante la navigazione e il doppio tap per mettere in pausa i video nell’Assistente Video (che si aggiunge al doppio tap laterale per mandare avanti e indietro). Sotto al cofano possiamo poi trovare nuove API per le estensioni (WebRequest, Proxy, Cookies, Types, History, Alarms, Privacy, Notifications, Permissions, Idle e Management) e l’ultima versione di Chromium.

Ottimizzato per la One UI 3.0, Samsung Internet Browser mette a disposizione la maggior parte delle sue funzionalità anche sugli smartphone con One UI 2.5 (e non solo).

Come aggiornare Samsung Internet Browser

La versione 13.0.1.64 di Samsung Internet Browser inizia a fare capolino sul Google Play Store e sul Galaxy Store: potete cercare l’aggiornamento al badge in fondo ed eventualmente attendere qualche giorno, ma nel caso abbiate fretta di scoprire le novità potete scaricare e installare l’APK al link qui di seguito.

