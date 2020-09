Samsung Internet Browser Beta si aggiorna sul Google Play Store alla versione 13 e introduce alcune interessanti novità. Si tratta della versione che abbiamo intravisto a bordo di Samsung Galaxy S20+ con Android 11 giusto qualche ora fa: andiamo a scoprire i cambiamenti pensati dal produttore.

Novità Samsung Internet Browser Beta 13

Samsung Internet Browser Beta 13 porta all’interno della popolare app per Android tre novità: una per una navigazione più immersiva, una per l’Assistente Video e una per combattere le pagine web dannose.

I dispositivi Samsung con schermo Infinity più recenti possono ora sfruttare una funzione più avanzata per nascondere la barra di stato: mentre finora, all’interno di “Impostazioni > Aspetto” risulta disponibile la voce “Mostra barra di stato“, con la versione 13 debutta “Nascondi barra di stato“; quando attiva, la barra di stato e la barra dell’URL scompaiono, tornando disponibili con lo scorrimento verso il basso.

La seconda novità riguarda l’Assistente Video, che accoglie gesti aggiuntivi: come sicuramente saprete sono già disponibili delle scorciatoie, come ad esempio quella per mandare avanti o indietro i video toccando due volte i lati dello schermo, ma con la versione 13 Samsung Internet Browser Beta consente di mettere in pausa tappando due volte il centro.

Chiudiamo con la funzione “Protezione intelligente” potenziata: dopo l’aggiornamento all’ultima versione del browser riceverete un avviso quando una pagina web dannosa vi chiederà l’autorizzazione per le notifiche push, in modo da evitare di concederle per sbaglio.

Come aggiornare Samsung Internet Browser Beta

Samsung Internet Browser Beta 13 è disponibile sul Google Play Store: potete aggiornare seguendo semplicemente il badge qui in basso. Nel caso ancora non vi venisse mostrata l’ultima versione, potete sempre scaricare e installare manualmente l’APK a questo link (APKMirror).