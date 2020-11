Dal team di OnePlus arriva una nuova interessante funzionalità per OxygenOS dedicata agli utenti che viaggiano spesso e che, pertanto, hanno più possibilità di ritrovarsi con lo smartphone con la batteria scarica mentre sono in aeroporto.

Nearby Charging Station, questo il nome di tale feature, è stata pensata per consentire agli utenti “in difficoltà” con la batteria del proprio telefono di essere avvisati quando si trovano all’interno di determinati aeroporti della disponibilità di stazioni di ricarica, offrendo anche le indicazioni per raggiungerle, in modo da poter ricaricare il device mentre attendono di imbarcarsi per il proprio volo.

Allo stato attuale tale feature è stata lanciata soltanto in India ed è disponibile nell’aeroporto di Bangalore mentre a breve dovrebbe esserlo anche in quello di Delhi.

Come funziona il servizio Nearby Charging Stations di OnePlus

Così come ci spiega il team del produttore cinese con un post sul forum ufficiale, il sistema avviserà l’utente quando è vicino a una stazione di ricarica OnePlus , offrendogli anche la possibilità di monitorare quanto è lontana e dove si trova.

Il servizio si basa sull’utilizzo di beacon integrati nelle colonnine di ricarica, che consentono ai dispositivi OnePlus di identificare una stazione di ricarica nelle vicinanze e generare una notifica. Gli utenti hanno anche la possibilità di disattivare questo servizio per 6 ore nel caso in cui si dovessero trovare a fare delle lunghe soste negli aeroporti (in modo da evitare che le notifiche diventino fastidiose).

Purtroppo il team di OnePlus non ha fornito indicazioni sull’eventuale implementazione di questo servizio anche in altri Paesi, limitandosi a promettere che sarà esteso pure ad altri aeroporti indiani.

Con la speranza, ovviamente, di lasciarci alle spalle quanto prima questo difficile momento che stiamo vivendo a causa della pandemia di Coronavirus e di poter tornare ad una sorta di “normalità” che ci consenta di viaggiare con più sicurezza e, soprattutto, tranquillità.

