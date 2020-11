Si può dire senza timore di smentite che Samsung è l’unica vera compagnia al momento ad aver realizzato gli smartphone pieghevoli più validi e chiacchierati sul mercato, ma un nuovo brevetto svela come il colosso sudcoreano stia lavorando su uno smartphone in grado di rivoluzionare tutto ancora una volta.

Mai visto qualcosa di simile

Il brevetto depositato presso l’USPTO (United States Patent and Trademark Office) ed incluso nel database WIPO (World Intellectual Property Office), svela un terminale con display avvolgente e fotocamera a scorrimento. Il dispositivo è caratterizzato da display di varia forma e tecnologia che abbracciano interamente la struttura del telefono, senza mostrare alcuno spazio per interruzioni dovute alla presenza di tasti fisici o carrellini per la SIM e micro SD.

Il documento del brevetto consta di ben 71 pagine e fa riferimento alla possibilità di utilizzare un display OLED curvo sulla facciata frontale, evidentemente scelto anche per integrare il sensore per le impronte digitali, ed un pannello LCD sul retro. Lo smartphone Samsung è 100% display sotto tutti i punti di vista, anche frontalmente dove pare sia presente anche una fotocamera sotto il display per sbloccare il telefono o per riconoscere automaticamente il volto dell’utente e attivare il display.

La fotocamera si rivela con uno slide

L’assenza di tasti fisici, come ad esempio quello per l’accensione/spegnimento, verrebbe rimpiazzata dalla presenza di una pellicola piezoelettrica in grado di generare un campo elettrico non appena la superficie del terminale viene toccata.

La componente fotografica è invece nascosta nella porzione posteriore del display frontale. Come abbiamo detto lo smartphone è caratterizzato non solo da un display avvolgente, ma anche da un carrellino che permette lo scorrimento e così svelare il modulo fotografico con tanto di flash LED. Grazie alla presenza di un display posteriore non dovrebbero esserci problemi nemmeno per le foto selfie o per le videochiamate, in quanto basterebbe semplicemente ruotare il telefono per essere inquadrati dalla fotocamera.

Lato connettività è altamente probabile che il dispositivo integri la connettività 5G così come il supporto alla eSIM, rimuovendo così la necessità di interrompere il display avvolgente per garantire l’alloggiamento del carrellino della SIM.

L’assenza di tasti e porte solleva qualche dubbio anche per quanto riguarda la ricarica del telefono, ma il brevetto fa esplicito riferimento alla possibilità di ricaricare lo smartphone in modalità wireless e anche tramite cavo. È probabile che il brevetto circa il design dello smartphone manchi appositamente della porta di ricarica, ma dovrebbe invece trovare posto nella versione pronta per il mercato.

Cosa ne pensate di questo smartphone Samsung? Acquistereste mai un prodotto con display avvolgente e con un sistema di fotocamere a scorrimento? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!