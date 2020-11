Ci stiamo avvicinando al periodo natalizio, e anche se quest’anno saremo costretti a fare qualche rinuncia o a modificare un po’ le nostre abitudini, questo non significa che non potremo goderci le Feste. Questo è ciò che pensa anche Google, che ha intenzione di rilasciare in questi giorni alcune novità interessanti per Google Maps, tra le quali spiccano le ulteriori indicazioni sul COVID e la Driving Mode di Google Assistant: siete pronti a scoprirle tutte?

Ancora più informazioni sul COVID-19 per Google Maps

Già da un po’ è disponibile su Google Maps una funzionalità per verificare il numero recente di casi di COVID-19 nelle varie zone e regioni, anche in Italia. Google sta rilasciando gradualmente due miglioramenti al riguardo: il primo riguarda proprio il layer dedicato al COVID sull’app per Android e iOS, che mostrerà ancora più informazioni, come il numero totale di casi registrati in una determinata area e collegamenti rapidi a risorse messe a disposizione dalle autorità locali.

Inoltre, per aiutare con il distanziamento sociale, Google Maps fornirà indicazioni live sull’affollamento dei mezzi pubblici e delle stazioni di autobus, treni e metropolitane, anche grazie alle segnalazioni degli utenti di tutto il mondo.

Tracking per il cibo d’asporto o a domicilio su Google Maps

Se siete amanti della cucina, ma allo stesso tempo la cucina non ama voi, potreste sfruttare abbastanza spesso dei servizi di consegna a domicilio o d’asporto, e durante le prossime festività potreste farlo ancora di più. L’app di Google Maps per Android e iOS sarà presto in grado di mostrare quando andare a ritirare il cibo, quando arriverà a casa, i tempi di attesa e le spese di consegna previste.

Purtroppo per ora questa novità è in distribuzione solo in Germania, Stati Uniti, Canada, Australia, Brasile e India.

Driving Mode di Google Assistant è disponibile in anteprima

La Driving Mode di Google Assistant è ufficialmente in rollout, anche se in “early preview” negli Stati Uniti e unicamente in lingua inglese. Grazie a questa novità sarà possibile sfruttare l’assistente per svolgere alcune operazioni mantenendo la concentrazione sulla strada: si potrà usare la voce per far partire chiamate o messaggi, rivedere gli ultimi messaggi, farsi leggere le notifiche, rispondere o rifiutare le chiamate in arrivo, riprodurre musica da servizi come YouTube Music e Spotify e non solo.

La Driving Mode consentirà tutto questo senza lasciare la schermata di navigazione, aiutando a non distrarsi nella guida e al contempo senza farci “perdere” la strada. Per attivarla sarà sufficiente impostare una destinazione su Google Maps e premere sull’apposito pop-up, mentre le impostazioni saranno disponibili all’interno dell’app Google Assistant.

I consigli di Google Maps per rimanere informati

Google ha inoltre rilasciato alcuni consigli per utilizzare al meglio Maps e per restare informati in questo periodo, non tutti validi per il nostro Paese (alcune funzioni non sono disponibili). Sono in tutto 8:

controllare quanto è affollato un posto: Google Maps mette a disposizione una funzione per controllare gli orari di punta delle attività, utile più che mai con la necessità del distanziamento; trovare le ultime informazioni sul COVID-19: il layer di Maps, già disponibile da qualche tempo, si arricchirà presto delle novità descritte più su; saperne di più sulle precauzioni di sicurezza di un’attività: che si tratti di un pranzo o di shopping, l’app permette di saperne di più sulle precauzioni prese, come la sanificazione, i divisori di sicurezza e il controllo della temperatura all’ingresso; condividere i tempi di arrivo (ETA) con i contatti più stretti per non farli stare in pensiero; usare Live View per vedere dove si trova una posizione inviata dai contatti, con frecce e indicazioni stradali; sfruttare Google Assistant e la nuova Driving Mode per non distrarsi alla guida (vedi qui sopra); tenere “sotto controllo” il cibo in arrivo a domicilio (vedi novità nel paragrafo più in alto); sfrutta le funzionalità di Google Maps per scoprire ciò che ci sta intorno, da negozi a distributori di benzina.

I trends di Google Maps durante la pandemia

Google ha infine analizzato i dati di Google Maps da marzo a ottobre 2020 per vedere come le persone hanno passato questo periodo e come hanno intenzione di affrontare le festività. Attraverso le infografiche qui in basso scopriamo insieme i trends di Google Maps relativi a trasporti, affollamento, cibo e attività.