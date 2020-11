Google Chrome è senza dubbio un browser mobile molto semplice da utilizzare ma ciò non vuole dire che non ci siano delle funzionalità meno immediate e che gli utenti un po’ più inesperti potrebbero avere qualche difficoltà a trovare.

A quanto pare, il team di Google avrebbe deciso di rendere queste feature di più semplice utilizzo, almeno ciò è quanto sembra suggerire la decisione di implementare dei video tutorial all’interno del browser, al momento in fase di test nei canali Google Chrome Dev e Canary.

Come attivare la nuova feature di Google Chrome

Per visualizzare tali video tutorial è necessario avere prima abilitato l’apposito flag chiamato #video-tutorials: una volta fatto, una nuova scheda per i video viene visualizzata sotto i collegamenti del sito nella pagina Nuova scheda.

Questa scheda scorre i vari video e, dopo averli visti tutti, toccandola si visualizza un elenco di tutti i video disponibili. C’è anche un pulsante per la condivisione nella parte superiore del lettore video.

I video attualmente utilizzati richiamano quelli già disponibili sull’app Google Go (che ha già video tutorial sulla schermata principale) ma i titoli nell’elenco completo ci forniscono un’indicazione degli argomenti di cui si occuperanno i tutorial una volta che la feature sarà messa a disposizione degli utenti: “Come utilizzare Chrome”, “Come scaricare contenuti per dopo”, “Come effettuare una ricerca con Chrome”, “Come cercare con la voce” e “Come utilizzare la navigazione in incognito”.

Probabilmente il colosso di Mountain View aggiornerà i video prima di implementare la funzione nella versione stabile dell’applicazione ma pare che i tutorial saranno limitati a Google Chrome per Android, in quanto al momento non ci sono riferimenti nel codice a video per le piattaforme desktop.

Come scaricare le versioni Canary e Dev

Il browser di Google in versione Dev e Canary può essere scaricato da APK Mirror o dal Google Play Store:

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso di Mountain View per scoprire quando i video tutorial saranno disponibili anche nella versione stabile.