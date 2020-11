Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare al miglioramento di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta per i dispositivi Android: stiamo parlando della versione 2.20.206.11.

Le novità di WhatsApp Beta 2.20.206.11 per Android

Con questa release della versione beta dell’applicazione di messaggistica vengono introdotti nuovi emoji prevenienti dall’ultima serie di Unicode.

Le nuove faccine sono già disponibili di default:

E sempre a proposito di WhatsApp, pare che il team di sviluppatori stia valutando l’ipotesi di sostituire le chat archiviate con la feature “Leggi più tardi”, ossia una versione migliorata che non presenterà alcuna notifica quando arrivano nuovi messaggi dalle chat archiviate (si tratta di una novità legata alla Vacation Mode).

Quando tale feature sarà abilitata con una futura build dell’applicazione, gli utenti troveranno una nuova sezione persistente nella parte superiore del proprio elenco delle chat chiamata “Leggi più tardi”:

Aprendo tale sezione, un messaggio spiegherà in cosa consiste questa feature:

In pratica, WhatsApp spiega che “Leggi più tardi” è la nuova “Chat archiviate” ed è stata implementata per ridurre le interruzioni: quando arrivano nuovi messaggi da una chat, quella conversazione rimarrà nella sezione “Leggi più tardi” e non si riceverà alcuna notifica.

L’utente potrà disabilitare la Vacation Mode implementata con “Leggi più tardi” attraverso il menu delle impostazioni:

Questa nuova feature è ancora in fase di sviluppo e dovrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti con una futura versione dell’applicazione ma al momento non vi sono dettagli su quando ciò potrebbe avvenire e per saperne di più, pertanto, non possiamo fare altro che attendere informazioni ufficiali dal team di WhatsApp.

Come scaricare la nuova versione di WhatsApp Beta

La nuova versione di WhatsApp Beta può essere scaricata dal Google Play Store (ma prima è necessario aderire al programma di test) o da APK Mirror seguendo questo link.