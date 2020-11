Continua senza sosta il lavoro di miglioramento di WhatsApp da parte del team di sviluppatori di questa popolare di applicazione di messaggistica istantanea multipiattaforma e nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione beta per i dispositivi basati su Android: stiamo parlando della release 2.20.206.2.

Le novità di WhatsApp Beta versione 2.20.206.2

Analizzando tale nuova release, lo staff di WABetaInfo ha scovato nuovi riferimenti ad una funzionalità già apparsa in precedenti versioni dell’applicazione e chiamata “Vacation Mode“: si tratta di una soluzione che consente di conservare nell’archivio le proprie chat quando arriva un nuovo messaggio.

Al momento, quando si riceve un messaggio in una chat archiviata, WhatsApp lo annulla automaticamente ma, nel caso in cui si decidesse di utilizzare la “Vacation Mode”, le chat non verrebbero più rimosse in modo automatico dall’archivio.

Questa funzionalità ha una storia piuttosto lunga, in quanto ha iniziato ad essere sviluppata con il nome di “Ignore Archived Chats” e poi è stata messa da parte dal team degli sviluppatori. Con la versione 2.20.199.8 Beta è tornata nel progetto di WhatsApp, arricchita di alcuni miglioramenti.

In questa nuova versione beta dell’applicazione, con la “Vacation Mode” è possibile notare alcune modifiche all’interfaccia utente, come lo spostamento in alto nell’elenco delle chat delle discussioni archiviate.

Inoltre, in questa versione il team di sviluppatori lavora ad un nuovo banner per introdurre la funzionalità (spiegando cosa succede nel momento in cui una chat viene inserita in quelle archiviate).

Purtroppo al momento non vi sono informazioni su quando tale feature potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti ma è probabile che l’attesa non sia destinata a durare a lungo.

Come scaricare la nuova versione di WhatsApp Beta

La nuova versione di WhatsApp Beta può essere scaricata dal Google Play Store (ma prima è necessario aderire al programma di test) o da APK Mirror seguendo questo link.