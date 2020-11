Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato più volte di Blackview BL6000 Pro, il primo rugged phone 5G con cui la compagnia è pronta a ribadire la propria supremazia in questo mercato.

Oggi ci sono finalmente arrivate le informazioni circa la data di lancio del dispositivo Blackview, che farà il suo debutto martedì 17 novembre su Indiegogo, la nota piattaforma di crowdfunding. Come accade spesso per i prodotti venduti in questo modo, ci saranno alcune di ottime offerte per i primi utenti che ne approfitteranno.

I primi 500 utenti potranno approfittare dell’offerta Super Early Bird, e portarsi a casa Blackview BL 6000 Pro a 399,99 dollari, con uno sconto del 42% rispetto al prezzo di listino di 699,99 dollari. Con l’offerta Early Bird riservata a 600 utenti, il prezzo sale leggermente arrivando a 449,99 dollari.

Ci saranno altre 2.000 unità proposte a 499,99 dollari, con un paio di cuffie TWS in omaggio, e una volta esaurite queste unità chiunque potrà acquistare lo smartphone con le cuffie TWS in omaggio al prezzo di 599,99 dollari.

Ottimi sconti dunque, soprattutto per i primi utenti che potranno risparmiare fino a 300 dollari sul prezzo di acquisto. Il tutto a fronte di una scheda tecnica di alto livello, come riporta il video sottostante, che potete guardare prima del nostro riepilogo.

Ecco dunque la scheda tecnica di Blackview BL6000 Pro 5G:

schermo FullHD+ da 6,36 pollici con punch hole

chipset MediaTek Dimensity 800

8 GB di RAM LPDDR4x e 256 GB di memoria UFS 2.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX582 da 48 megapixel, ultra grandangolare da 13 megapixel e sensore da 0,3 megapixel

fotocamera frontale da 16 megapixel

certificazione IP68 & IP69K, MIL-STD-810G

Ice Mode per funzionamento fino a 30 gradi sotto zero

GPS, GLONASS, Beidouu, Galileo e QZSS, lettore di impronte digitali, NFC

batteria da 5.280 mAh con ricarica wireless

WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth, dual SIM, supporto alle reti 5G (NSA/SA) e 4G

Android 10

colorazioni Iceberg Silver, Mist Grey e Graphite Black

Non vi resta che visitare la pagina ufficiale dedicata a Blackview BL6000 Pro 5G per scoprire maggiori dettagli e per partecipare al giveaway che mette in palio 50 smartphone Blackview, tra cui anche il nuovissimo BL6000 Pro.

Informazione Pubblicitaria