Dopo le anticipazioni che vi abbiamo riportato nelle ultime settimane, Blackview BL600 Pro è pronto a fare il suo debutto sui mercati globali. Il produttore cinese, specializzato nella realizzazione di rugged phone, quegli smartphone particolarmente resistenti a urti, cadute e maltrattamenti in generale.

Blackview BL6000 Pro è il primo rugged phone a offrire la connettività 5G, grazie all’utilizzo di un chipset MediaTek Dimensity 800 supportato da 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria interna UFS 2.1, che ne certificano prestazioni di livello assoluto.

Con il nuovo smartphone targato Blackview è finalmente possibile avere uno smartphone di fascia medio alta senza il timore di danneggiarlo per cadute o altri eventi accidentali. E per chi lavori in ambienti sporchi, o all’aperto, o semplicemente vuole sempre avere uno smartphone di qualità da utilizzare nelle proprie escursioni, le certificazioni IP68, IP69 e MIL-STD-810G garantiscono durabilità e robustezza.

E grazie alla speciale IceMode Blackview BL6000 Pro è in grado di funzionare anche quando altri rugged phone si fermano. può infatti funzionare a 30 gradi sotto zero, offrendo comunque le funzionalità base per rimanere sempre connessi o per scattare una foto indimenticabile.

Blackview BL6000 Pro è in grado di cambiare la percezione di una categoria di smartphone da sempre relegata a una nicchia, ma grazie alla connettività 5G sarà possibile raggiungere velocità mai viste in precedenza, decisamente superiori rispetto ai più costosi smartphone 4G.

Blackview non ha trascurato nemmeno il comparto fotografico, montando una tripla fotocamera posteriore basata su un sensore Sony IMX582 da 48 megapixel e un sensore ultra grandangolare con angolo visivo di 120 gradi. Di qualità anche il software, con la modalità HDR, modalità notturna in grado di catturare fino al 30% di luce in più, una modalità ritratto e ovviamente la possibilità di scattare foto subacquee, per scatti davvero indimenticabili.

E nella parte frontale troviamo uno schermo da 6,36 pollici con risoluzione FullHD+, con tecnologia punch hole per alloggiare la fotocamera da 16 megapixel nel display. Non va dimenticata nemmeno la batteria da 5.280 mAh, che garantisce almeno due giorni di autonomia anche con un uso particolarmente intenso. Per gli amanti delle attività all’aria aperta segnaliamo anche la presenza di un sensore di pressione atmosferica.

Blackview BL6000 Pro sarà disponibile in pre-ordine a partire dal 17 novembre su Indiegogo. Potete visitare questa pagina per registrarvi e ottenere uno sconto immediato del 42% sul prezzo di listino (che non è ancora stato resto noto). Vi lasciamo con un filmato che mostra le impressionanti potenzialità degli smartphone Blackview.

Informazione Pubblicitaria